У Зеленського відповіли щодо корупції: Якби все було так погано, чи могли б ми протистояти Росії?
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що звинувачення України в корупції та марнотратстві є частиною російської інформаційної війни. Якби Україна насправді була "настільки корумпованою", то як би вона могла протистояти РФ, розмірковував чиновник в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra.
Єрмака запитали, що він відповідає на постійні звинувачення в корупції та марнотратстві.
"Ми живемо в демократії. Йде інформаційна війна, Москва працює на те, щоб заплямувати імідж нашої влади. Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію", – відповів він.
За словами чиновника, корупція є "константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу".
Водночас він запитав: "Але якби ми справді були настільки корумповані, як би ми могли протистояти [Росії]?".
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