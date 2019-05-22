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22.05.2019, 16:08

У Зеленского сказали, кто может возглавить список Слуги народа

У Зеленского сказали, кто может возглавить список Слуги народа - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сейчас главой партии Слуга народа является Иван Баканов, которого сегодня Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ

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Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка предположил, что избирательный список партии Слуга народа возглавит советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом Рябошапка сообщил журналистам, передает 112 Украина.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

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Во время избирательной кампании Разумков занимал должность политического советника Зеленского.

Сейчас главой партии Слуга народа является Иван Баканов, которого сегодня Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ.

Сегодня Верховная Рада отказалась внести в повестку дня президентские законопроекты по выборам и госзакупкам. Как голосовали фракции.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, выборы2019
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