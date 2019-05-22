У Зеленского сказали, кто может возглавить список Слуги народа

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка предположил, что избирательный список партии Слуга народа возглавит советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом Рябошапка сообщил журналистам, передает 112 Украина.

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

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Во время избирательной кампании Разумков занимал должность политического советника Зеленского.

Сейчас главой партии Слуга народа является Иван Баканов, которого сегодня Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ.

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