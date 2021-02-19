У Зеленского уверены: Украина может вступить в Евросоюз до конца десятилетия

Членство Украины в Европейском союзе перестало быть гипотетическим, это вопрос времени, который должен решиться до конца десятилетия. Об этом говорилось на совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

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На совещании обсуждалось выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, его обновление и интеграция в рынки ЕС и единый цифровой рынок Евросоюза.

Важной частью внешней политики было названо формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

"Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, делает весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно участвует в противодействии новым вызовам и угрозам", – отметил Зеленский.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки территориальной целостности Украины.

10 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине.

В февральском спецдокладе Европарламента говорится, что Украина может стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия.

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Денис Юдин

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