У Зеленского уверены: Украина может вступить в Евросоюз до конца десятилетия
Членство Украины в Европейском союзе перестало быть гипотетическим, это вопрос времени, который должен решиться до конца десятилетия. Об этом говорилось на совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.
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На совещании обсуждалось выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, его обновление и интеграция в рынки ЕС и единый цифровой рынок Евросоюза.
Важной частью внешней политики было названо формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
"Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, делает весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно участвует в противодействии новым вызовам и угрозам", – отметил Зеленский.
Также обсуждалось обеспечение международной поддержки территориальной целостности Украины.
- 10 февраля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине.
- В февральском спецдокладе Европарламента говорится, что Украина может стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия.
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