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У Зеленского уверены: Украина может вступить в Евросоюз до конца десятилетия

19.02.2021, 09:57
У Зеленского уверены: Украина может вступить в Евросоюз до конца десятилетия - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Членство Украины в Европейском союзе перестало быть гипотетическим, это вопрос времени, который должен решиться до конца десятилетия. Об этом говорилось на совещании о стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

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На совещании обсуждалось выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, его обновление и интеграция в рынки ЕС и единый цифровой рынок Евросоюза.

Важной частью внешней политики было названо формирование и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

"Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, делает весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно участвует в противодействии новым вызовам и угрозам", – отметил Зеленский.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки территориальной целостности Украины.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский евросоюз евроинтеграция
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