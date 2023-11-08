У Зеленского заявили, что старт переговоров о вступлении в ЕС будет в начале 2024 года

Украина планирует начать переговоры о вступлении в Евросоюз в начале 2024 года, Венгрия не помешает европейской интеграции Украины, заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Радио Свобода.

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"Для нас очень важно, и мы этого добьемся – начать процесс переговоров [о вступлении в ЕС] в начале следующего года", – сказал он.

Чиновник заявил, что украинская сторона выполнит все критерии до середины декабря 2023 года, когда будет заседание Европейского совета, чтобы получить "абсолютное чистое политическое решение о начале переговоров по вступлению в ЕС".

Также Жовква выразил уверенность, что Венгрия не помешает европейской интеграции Украины.

Он заявил, что с завтрашнего дня и президент Европейского совета Шарль Мишель, и лидеры стран – друзей Украины в ЕС будут говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном именно относительно Украины.

"Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает получить нам то решение, которое сегодня созрело. Сегодня ни одно из государств – членов ЕС не ставит под сомнение необходимость членства Украины в ЕС", – добавил чиновник.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

Украина приобрела статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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