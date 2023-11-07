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Зеленський: Очікуємо історичний висновок Євросоюзу, готуємо подальші кроки

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 22:45
Зеленський: Очікуємо історичний висновок Євросоюзу, готуємо подальші кроки - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Україна готує подальші кроки після оголошення звіту щодо виконання державою рекомендацій Єврокомісії, заявив президент Володимир Зеленський. Україна буде у ЄС, зокрема, завдяки внутрішній трансформації держави, яка відповідає інтересам громадян, розповів він у вечірньому відеозверненні.

"Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави", – сказав він.

Зеленський зазначив, що робота України – наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти.

"Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей", – пояснив президент.

За його словами, ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це "посилення всієї спільноти".

"І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи", – зауважив Зеленський.

  • Радіо Свобода з посиланням на звіт Єврокомісії повідомило, що Україна повністю виконала чотири з семи пунктів, які супроводжували надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
  • Зеленський повідомив, що на бойове чергування в Україні заступили додаткові системи протиповітряної/протиракетної оборони NASAMS.
  • На думку президента, вибори наразі "не на часі", а зараз час оборони та битви, від якої залежить доля держави й людей.

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Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийєвросоюзєврокомісія

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