Зеленский: Ожидаем исторический вывод Евросоюза, готовим дальнейшие шаги

Украина готовит дальнейшие шаги после объявления отчета по выполнению государством рекомендаций Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский. Украина будет в ЕС, в частности, благодаря внутренней трансформации государства, отвечающей интересам граждан, рассказал он в вечернем видеообращении.

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"Завтра важный день. Мы ожидаем исторический вывод Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги – после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства. Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу, и наше государство абсолютно осознает, что обрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение всех стран, которые уже в сообществе и хотят видеть новое государство в Евросоюзе, но это также и работа самого государства", – сказал он.

Зеленский отметил, что работа Украины – приближение и адаптация стандартов ЕС, практик сообщества.

"Наша работа – это приближение и адаптация стандартов ЕС, практик сообщества. Украина будет в ЕС. И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства – внутренней трансформации, абсолютно отвечающей интересам наших людей", - объяснил президент.

По его словам, ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это "усиление всего сообщества".

"И очень важно, чтобы депутаты Верховной Рады Украины продолжали поддерживать необходимые для нашей евроинтеграции законодательные инициативы", – отметил Зеленский.

Радио Свобода со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщило, что Украина полностью выполнила четыре из семи пунктов, сопровождавших предоставление ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский сообщил, что на боевое дежурство в Украине заступили дополнительные системы противовоздушной/противоракетной обороны NASAMS.

По мнению президента, выборы пока "не ко времени", а сейчас время обороны и битвы, от которой зависит судьба государства и людей.

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