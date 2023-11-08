У Зеленського заявили, що старт переговорів про вступ до ЄС буде на початку 2024 року

Україна планує розпочати переговори про вступ до Євросоюзу на початку 2024 року, Угорщина не завадить європейській інтеграції України, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Для нас дуже важливо, і ми цього досягнемо – розпочати процес переговорів [про вступ до ЄС] на початку наступного року", – сказав він.

Посадовець заявив, що українська сторона виконає всі критерії до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської ради, аби отримати "абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС".

Також Жовква висловив упевненість, що Угорщина не завадить європейській інтеграції України.

Він заявив, що від завтра і президент Європейської ради Шарль Мішель, і лідери країн – друзів України у ЄС говоритимуть з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо України.

"Я впевнений, що ніяка політична позиція тих чи інших керівників тих чи інших держав не завадить отримати нам те рішення, яке сьогодні визріло. Сьогодні жодна з держав – членів ЄС не ставить під сумнів необхідність членства України в ЄС", – додав посадовець.

8 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відомство рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського союзу.

Україна набула статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

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