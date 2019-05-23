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23.05.2019, 06:27

У Зеленского заявили, что в Раде много депутатов, нужно сокращать

У Зеленского заявили, что в Раде много депутатов, нужно сокращать - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президентский представитель в Верховной Раде говорит, что украинцев стало меньше: значит, делает он вывод, нужно уменьшить и количество депутатов

Количество народных депутатов нужно пересмотреть и сократить, потому как население Украины якобы сократилось с 52 млн до 30 млн. Об этом рассказал LB представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?" - задал он вопрос.

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22 мая в Раду внесли президентский законопроект о правках в избирательное законодательство, а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках. Парламент не захотел их рассматривать. Стефанчук заявил, что Рада не выполнила договоренности, которые были достигнуты накануне на совещании глав парламентских фракций у Зеленского на Банковой.

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Теги: верховная рада, сокращение, Руслан Стефанчук
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