Убийства на Майдане. Суд не стал отпускать экс-беркутовцев

Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Святошинский райсуд Киева во время заседания по делу пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, не рассматривал вопрос об изменении меры пресечения. Об этом сообщил прокурор Янис Симонов, передает УНИАН.

По его словам, суд рассматривал результаты баллистической экспертизы, ни одна из сторон не ставила вопрос об изменении меры пресечения. Симонов заявил, что для этого нет "процессуальных оснований".

Он опроверг информацию о том, что перед прокурорами поставили задачу внести ходатайство об изменении меры пресечения для экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.