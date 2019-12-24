Убийства на Майдане. Суд не стал отпускать экс-беркутовцев

Святошинский райсуд Киева во время заседания по делу пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, не рассматривал вопрос об изменении меры пресечения. Об этом сообщил прокурор Янис Симонов, передает УНИАН.
По его словам, суд рассматривал результаты баллистической экспертизы, ни одна из сторон не ставила вопрос об изменении меры пресечения. Симонов заявил, что для этого нет "процессуальных оснований".
Он опроверг информацию о том, что перед прокурорами поставили задачу внести ходатайство об изменении меры пресечения для экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.
- 23 декабря hromadske со ссылкой на источники сообщило, что Украина в рамках обмена пленными планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев. Якобы на сегодняшнем судебном заседании прокуроры должны были просить об их освобождении из-под ареста.
- Общественная организации Семья Героев Небесной сотни призвала президента Владимира Зеленского не допустить этого, так как освобождение экс-беркутовцев сделает невозможным завершение судебного процесса по делам Майдана.
- 24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списка на обмен троих его подзащитных.
- Известно, что ранее, в июле и декабре, двоих экс-беркутовцев - Тамтуру и Маринченко – суд отпустил под домашний арест.