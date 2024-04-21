Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемых задержали – фото

Глава Национальной полиции Иван Выговский утверждает, что задержанные – военные, отец и сын 52 и 26 лет

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция утверждает, что в Одесской области задержали подозреваемых в нападении на полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Им грозит пожизненное, проинформировала пресс-служба правоохранительного органа со ссылкой на главу Нацпола Ивана Выговского.

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Выговский утверждает, что двое задержанных – военнослужащие, отец и сын 52 и 26 лет. Оба – уроженцы Винницкой области.

По его словам, полицейский, погибший при исполнении обязанностей, успел произвести выстрелы и ранить мужчин.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются, добавили в пресс-службе.

В случае доказательства вины мужчины могут получить пожизненное.

Вечером 20 апреля в Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте также обнаружили боеприпасы.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция