Убийство полицейского в Винницкой области. Подозреваемых задержали – фото
Национальная полиция утверждает, что в Одесской области задержали подозреваемых в нападении на полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Им грозит пожизненное, проинформировала пресс-служба правоохранительного органа со ссылкой на главу Нацпола Ивана Выговского.
Выговский утверждает, что двое задержанных – военнослужащие, отец и сын 52 и 26 лет. Оба – уроженцы Винницкой области.
По его словам, полицейский, погибший при исполнении обязанностей, успел произвести выстрелы и ранить мужчин.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются, добавили в пресс-службе.
В случае доказательства вины мужчины могут получить пожизненное.
Вечером 20 апреля в Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте также обнаружили боеприпасы.
- Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.
- Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.
- В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Силы обороны юга заявили, что эти лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространённых кадрах присутствуют их военные, но бригаду не уточнили.