Вбивство поліціянта на Вінниччині. Підозрюваних затримали – фото
Національна поліція стверджує, що в Одеській області затримала підозрюваних у нападі на поліціянтів у Гайсинському районі Вінницької області. Їм загрожує довічне, проінформувала пресслужба правоохоронного органу з посиланням на голову Нацполу Івана Вигівського.
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Вигівський стверджує, що двоє затриманих – військовослужбовці, батько та син 52 та 26 років. Обидва – уродженці Вінницької області.
За його словами, поліціянт, який загинув при виконанні обовʼязків, встиг здійснити постріли та поранити чоловіків.
Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються, додали у пресслужбі.
У разі доведення провини чоловіки можуть отримати довічне.
Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
- Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.
- У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах присутні їхні військові, але бригаду не уточнили.