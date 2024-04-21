Вбивство поліціянта на Вінниччині. Підозрюваних затримали – фото

Очільник Національної поліції Іван Вигівський стверджує, що затримані – військові, батько й син 52 та 26 років

Фото: Національна поліція

Національна поліція стверджує, що в Одеській області затримала підозрюваних у нападі на поліціянтів у Гайсинському районі Вінницької області. Їм загрожує довічне, проінформувала пресслужба правоохоронного органу з посиланням на голову Нацполу Івана Вигівського.

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Вигівський стверджує, що двоє затриманих – військовослужбовці, батько та син 52 та 26 років. Обидва – уродженці Вінницької області.

За його словами, поліціянт, який загинув при виконанні обовʼязків, встиг здійснити постріли та поранити чоловіків.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються, додали у пресслужбі.

У разі доведення провини чоловіки можуть отримати довічне.

Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція