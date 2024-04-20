Справа про вбивство поліціянта: знайдено авто військових, там були боєприпаси

Представник прокуратури зазначив, що на місці виявлення транспортного засобу були також "певні боєприпаси"

Місце злочину (Фото: Нацполіція)

У Вінницькій області знайдено авто ймовірних нападників на поліціянта, і на тому ж місці були виявлені боєприпаси. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Олексій Рихлюк.

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Він повідомив, на території Вінницької області було виявлено транспортний засіб, за допомогою якого переміщувались чоловіки.

"Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", – розповів Рихлюк.

За його словами, наразі на території Вінницької та суміжних областей проводиться низка слідчих та розшукових дій, щоб встановити місцеперебування підозрюваних. Він наголосив, що вони є військовослужбовцями ЗСУ.

Рихлюк повідомив, що прокуратура розпочала провадження за статтею 348 про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Передбачене санкцією статті покарання – від дев'яти до 15 років тюрми чи довічне позбавлення волі.

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах присутні їхні військові, але бригаду не уточнили.

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