Дело об убийстве полицейского: найдено авто военных, там были боеприпасы

Представитель прокуратуры отметил, что на месте обнаружения транспортного средства были также "определенные боеприпасы"

Место преступления (Фото: Нацполиция)

В Винницкой области найдено авто вероятных нападающих на полицейского, и на том же месте были обнаружены боеприпасы. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Алексей Рыхлюк.

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Он сообщил, что на территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, с помощью которого перемещались мужчины.

"Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, относящиеся к военному имуществу", – рассказал Рыхлюк.

По его словам, на территории Винницкой и смежных областей проводится ряд следственных и розыскных действий, чтобы установить местонахождение подозреваемых. Он подчеркнул, что они являются военнослужащими ВСУ.

Рыхлюк сообщил, что прокуратура начала производство по статье 348 о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Предусмотренное санкцией статьи наказание – от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.

Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.

В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Силы обороны юга заявили, что эти лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространенных кадрах присутствуют их военные, но бригаду не уточнили.

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