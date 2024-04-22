Убийство полицейского в Винницкой области. Двум нападавшим объявлено о подозрении

Фото: Офис генерального прокурора

Двоим военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным ОГП, также мужчины подозреваются в дезертирстве с оружием. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как утверждает следствие, в ночь на 20 апреля двое мужчин во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Правоохранители разыскали их и задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Ранее на территории Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте обнаружили боеприпасы.

Также, по данным ОГП, было найдено оружие – вероятно, орудие убийства полицейского.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.

Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.

В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это.

Силы обороны юга заявили, что эти лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространённых кадрах — их военные, но бригаду не уточнили.

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