Вбивство поліціянта у Вінницькій області. Двом нападникам оголошено про підозру

Фото: Офіс генерального прокурора

Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліціянтів. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними ОГП, також чоловіків підозрюють у дезертирстві зі зброєю. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як стверджує слідство, у ніч проти 20 квітня двоє чоловіків під час перевірки автомобіля вбили одного поліціянта, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області було знайдено авто підозрюваних, на місці виявили боєприпаси.

Також, за даними ОГП, було знайдено зброю – ймовірно, знаряддя вбивства поліціянта.

На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це.

Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не належать до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах — їхні військові, але бригаду не уточнили.

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