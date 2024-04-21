Вбивство патрульного на Вінниччині. Поліція показала, як затримувала підозрюваних – відео
Національна поліція оприлюднила відео затримання двох військових, які, як стверджується, напали на правоохоронців у Вінницькій області.
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Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.
"В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліціянти вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази", – йдеться у повідомленні.
Про затримання чоловіків стало відомо 21 квітня. За даними Нацполіції, підозрювані – батько та син 26 та 52 років, обидва – військові.
Речниця правоохоронного органу Олена Бережна уточнювала, що їх взяли в Одеській області, вони нібито хотіли втекти за кордон.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
- Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.
- У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах присутні їхні військові, але бригаду не уточнили.