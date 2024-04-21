Національна поліція оприлюднила відео затримання двох військових, які, як стверджується, напали на правоохоронців у Вінницькій області.

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Ввечері 20 квітня у Вінницькій області було знайдено авто підозрюваних, на місці також виявили боєприпаси.

"В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліціянти вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази", – йдеться у повідомленні.

Про затримання чоловіків стало відомо 21 квітня. За даними Нацполіції, підозрювані – батько та син 26 та 52 років, обидва – військові.

Речниця правоохоронного органу Олена Бережна уточнювала, що їх взяли в Одеській області, вони нібито хотіли втекти за кордон.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.