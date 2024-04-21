Справа про вбивство патрульного. Національна поліція: Затримані хотіли втекти за кордон

Речниця Національної поліції Олена Бережна заявила, що причиною нападу чоловіки називають перевезення ними бойових гранат

Фото: Національна поліція

Підозрювані у нападі на поліціянтів у Вінницькій області, яких було затримано 21 квітня, планували втекти за кордон. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна.

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Раніше пресслужба правоохоронного органу зазначила, що чоловіків взяли в Одеській області. Ними виявилися батько та син, обидва – військові.

"Вони перебували у закинутій будівлі. Мали намір виїхати за кордон, покинути Україну", – уточнила згодом Бережна.

За її словами, причиною нападу чоловіки називають перевезення ними бойових гранат.

"Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені всі речові докази", – заявила речниця Національної поліції, додавши, що також встановлюється імовірність причетності затриманих до розвідувально-диверсійних груп.

Вона додала, що загиблий поліціянт встиг поранити 52-річного нападника, втім, допомога йому була надана на місці протягом 20 квітня.

Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.

Нацполіція повідомила, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.

У мережі спочатку поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 ОМБр двох чоловіків, які вбили поліціянта на Вінниччині, але у бригаді спростували це. Сили оборони півдня завили, що ці особи вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр. Пізніше Сухопутні війська підтвердили, що на поширених кадрах присутні їхні військові, але бригаду не уточнили.

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