Дело об убийстве патрульного. Нацполиция: Задержанные хотели сбежать за границу

Представитель Национальной полиции Елена Бережная заявила, что причиной нападения мужчины называют перевозку ими боевых гранат

Фото: Национальная полиция

Подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, которые были задержаны 21 апреля, планировали скрыться за границу. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила представитель Национальной полиции Елена Бережная.

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Ранее пресс-служба правоохранительного органа отметила, что мужчин взяли в Одесской области. Ими оказались отец и сын, оба – военные.

"Они находились в заброшенном здании. Намеревались уехать за границу, покинуть Украину", – уточнила впоследствии Бережная.

По ее словам, причиной нападения мужчины называют перевозку ими боевых гранат.

"Но как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены все вещественные доказательства", – заявила представитель Национальной полиции, добавив, что также устанавливается вероятность причастности задержанных к разведывательно-диверсионным группам.

Она добавила, что погибший полицейский успел ранить 52-летнего нападающего, однако помощь ему была оказана на месте в течение 20 апреля.

Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Еще один получил ранение.

Нацполиция сообщила, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.

В сети сначала распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 ОМБр двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области, но в бригаде опровергли это. Силы обороны юга заявили, что эти лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр. Позже Сухопутные войска подтвердили, что на распространённых кадрах присутствуют их военные, но бригаду не уточнили.

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