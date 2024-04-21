Национальная полиция опубликовала видео задержания двух военных, которые, как утверждается, напали на правоохранителей в Винницкой области.

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Вечером 20 апреля в Винницкой области было найдено авто подозреваемых, на месте также обнаружили боеприпасы.

"В автомобиле были зафиксированы следы крови, свидетельствовавшие о том, что один из нападавших был ранен. Также полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

О задержании мужчин стало известно 21 апреля. По данным Нацполиции, подозреваемые – отец и сын 26 и 52 лет, оба – военные.

Спикер правоохранительного органа Елена Бережная уточняла, что их взяли в Одесской области, они якобы хотели сбежать за границу.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.