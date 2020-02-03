Убийство Шеремета. Суд оставил Юлию Кузьменко в СИЗО

Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Печерский суд Киева отказался отпустить из-под стражи под домашний арест подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета, детского хирурга Юлию Кузьменко. Об этом в эфире сообщила корреспондент 5 канала из зала суда.

Адвокат подозреваемой в зале суда заявил, что доказательств ее вины недостаточно, поэтому для расследования дела в содержании Кузьменко под стражей нет необходимости.

Сама Кузьменко также заявила, что своей вины не признает.

Во время заседания были допрошены три свидетеля: мать Кузьменко Ирина Каминская, ее бывший муж Дмитрий Кузьменко и мужчина, с которым она обсуждала "обстрел Киева из Градов", по имени Владимир Ульянов.

Дмитрий Кузьменко сказал в суде, что в ночь с 19 на 20 июля 2016 года, когда был убит Шеремет, Кузьменко находилась дома, так как, по его словам, "бывшая жена" была единственным человеком в тот период, кто мог заботиться об их детях.

По информации Украинской правды, прокурор ответил на это, что, Юлия и Дмитрий Кузьменко в то время, когда было совершено убийство Шеремета, уже не жили вместе, поэтому его показания и алиби Кузьменко могут быть неправдивыми.

Владимир Ульянов сказал, что в его разговоре с Кузьменко, запись которого была обнародована следствием, речь шла о "российских Градах". "Обсуждали это в том контексте, что если в случае чего придут россияне, упадут 4-5 кассет Града, и тогда народ поймет…" – сказал свидетель.

Однако судья Ирина Кирилюк объявила об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения.

Под зданием суда в это время проходила акция в поддержку подозреваемой.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

По словам прокурора по делу Сергея Зузака, срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля.

29 января сообщалось, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно, хотя на брифинге полиции два месяца назад, когда были названы подозреваемые, говорил, что "дело раскрыто".