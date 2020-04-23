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Убийство Шеремета. У Кузьменко и ее близких полиция проводит массовые обыски

Убийство Шеремета. У Кузьменко и ее близких полиция проводит массовые обыски - Фото
Кузьменко Юлия (фото - Степан Франко/ЕРА)
23.04.2020, 11:48

Адвокат фигурантки уголовного дела Юлии Кузьменко рассказал, что у подзащитной и ее близких сегодня начали проводить массовые обыски

У детского хирурга Юлии Кузьменко, одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также у ее близких проводят массовые обыски. Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

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Он отметил, что обыски начались в 06:20 утра - их санкционировали в Печерском суде, и он лично на них присутствовал: "Ищут телефоны, ноуты, оружие... хоть что-то".

В Нацполиции подтвердили Укринформу, что следственные действия проводятся по "месту проживания сожителя Юлии Кузьменко в рамках расследования уголовного производства".

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  • 20 июля 2016 года в Киеве был взорван автомобиль с журналистом Шереметом, подозреваемых в его убийстве в Нацполиции назвали в декабре 2019 года - в их числе оказалась врач и волонтер Кузьменко.
  • 4 февраля 2020 года суд продлил арест Кузьменко до 3 апреля.
  • 6 февраля в Нацполиции опровергли ее показания об алиби.
  • 26 февраля в МВД заявили, что Кузьменко и другие подозреваемые отказались от участия в ряде следственных действий по делу Шеремета.

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Дарья Мостовая
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