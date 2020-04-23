Убийство Шеремета. У Кузьменко и ее близких полиция проводит массовые обыски

У детского хирурга Юлии Кузьменко, одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, а также у ее близких проводят массовые обыски. Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что обыски начались в 06:20 утра - их санкционировали в Печерском суде, и он лично на них присутствовал: "Ищут телефоны, ноуты, оружие... хоть что-то".
В Нацполиции подтвердили Укринформу, что следственные действия проводятся по "месту проживания сожителя Юлии Кузьменко в рамках расследования уголовного производства".
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Читайте также: Подозреваемая по делу Шеремета Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел