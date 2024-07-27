Учебный центр в Румынии подготовил первую группу лётчиков на F-16

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/Amstrup)

Европейский учебный центр F-16 в Румынии завершил подготовку первой группы лётчиков, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

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"Европейский учебный центр F-16 в Румынии завершил подготовку первой группы летчиков. Это румынские летчики. Они признаны готовыми к ведению боевых действий и могут быть задействованы в оперативном развертывании", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что летчики во время учебы отрабатывали разные сценарии, например: выполняли миссии в темноте и тренировались с пилотами стран-членов НАТО.

Подготовка следующей группы румынских лётчиков уже стартовала. Впоследствии здесь будут учить и украинских военных, заявили в Минобороны.

"С нетерпением жду момента, когда здесь будут готовить первых украинских пилотов. Украина очень нуждается в усилении противовоздушной обороны", – акцентировал министр обороны Рубен Брекельманс.

12 июля президент Владимир Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

10 июня 2024 начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16 , которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил , что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

10 июля Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16 – они появятся в украинском небе уже этим летом.

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