Навчальний центр у Румунії підготував першу групу льотчиків на F-16

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/Amstrup)

Європейський навчальний центр F-16 у Румунії завершив підготовку першої групи льотчиків, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

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"Європейський навчальний центр F-16 у Румунії завершив підготовку першої групи льотчиків. Це румунські льотчики. Вони визнані готовими до ведення бойових дій і можуть бути залучені в оперативному розгортанні", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони заявили, що льотчики під час навчання відпрацьовували різні сценарії, наприклад: виконували місії в темряві та тренувалися з пілотами країн-членів НАТО.

Підготовка наступної групи румунських льотчиків уже стартувала. Згодом тут навчатимуть і українських військових, заявили в Міноборони.

"З нетерпінням чекаю моменту, коли тут будуть готувати перших українських пілотів. Україна дуже потребує посилення протиповітряної оборони", – акцентував міністр оборони Рубен Брекельманс.

12 липня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

10 червня 2024 року начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

10 липня Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа.

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