Ученые помогут депутатам писать законы

Верховная Рада обратилась за помощью к ученым и практикам в области права, чтобы улучшить украинское законодательство. Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"В научно-консультативный совет войдут академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук, которые будут помогать в разработке важных законопроектов", – заявил глава Рады.

Спикер парламента отметил, что ученые будут "разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей".

В обязанности будет входить мониторинг результатов законотворческой работы депутатов.

Спикер Верховной Рады Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг.

Александр Матвиенко

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