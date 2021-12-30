Ученые помогут депутатам писать законы
30.12.2021, 14:26
Руслан Стефанчук (Фото – пресс-служба Верховной Рады)
Верховная Рада обратилась за помощью к ученым и практикам в области права, чтобы улучшить украинское законодательство. Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.
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"В научно-консультативный совет войдут академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук, которые будут помогать в разработке важных законопроектов", – заявил глава Рады.
Спикер парламента отметил, что ученые будут "разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей".
В обязанности будет входить мониторинг результатов законотворческой работы депутатов.
- Спикер Верховной Рады Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг.
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