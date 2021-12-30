UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ученые помогут депутатам писать законы

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 14:26
Ученые помогут депутатам писать законы - Фото
Руслан Стефанчук (Фото – пресс-служба Верховной Рады)

Верховная Рада обратилась за помощью к ученым и практикам в области права, чтобы улучшить украинское законодательство. Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В научно-консультативный совет войдут академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук, которые будут помогать в разработке важных законопроектов", – заявил глава Рады.

Спикер парламента отметил, что ученые будут "разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей".

В обязанности будет входить мониторинг результатов законотворческой работы депутатов.

Ученые помогут депутатам писать законы

Ученые помогут депутатам писать законы

  • Спикер Верховной Рады Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг.
Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада ученые законы законодательство Руслан Стефанчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 