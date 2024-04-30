Удар дронов СБУ по аэродрому "Кущевская" заставит РФ рассредоточить истребители – Британия

Самолет Су-34 (Иллюстративное фото: EPA)

В ночь на 27 апреля беспилотники Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. В разведке Великобритании полагают, что атака, вероятно, заставит Россию рассредоточить свои истребители. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете утверждается, что на аэродроме размещаются российские истребители Су-34 и Су-35С, ежедневно атакующие украинские позиции на фронте, в том числе с применением планирующих бомб. Российские истребители с аэродрома "Кущевская" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день.

В разведке отметили, что на видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб были уничтожены при ударе по аэродрому в ночь на 27 апреля.

"Способность Украины препятствовать российской тактической авиации использовать планирующие бомбы является ключевой для более широкой обороны линии фронта. Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов", — утверждается в отчете.

В ночь на 27 апреля СБУ устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром "Кущевская" и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

28 апреля OSINT-специалист Брэди Африк опубликовал спутниковые снимки с аэродрома "Кущевская", который атаковали дроны Сил обороны.

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