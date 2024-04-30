Удар дронів СБУ по аеродрому "Кущевская" змусить Росію розосередити винищувачі – розвідка Британії

Літак Су-34 (Ілюстративне фото: EPA)

У ніч проти 27 квітня безпілотники Служби безпеки України атакували військовий аеродром "Кущевская" в Краснодарському краї. У розвідці Великої Британії вважають, що атака, ймовірно, змусить Росію розосередити свої винищувачі. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У звіті стверджується, що на аеродромі розміщуються російські винищувачі Су-34 і Су-35С, які щодня атакують українські позиції на фронті, зокрема із застосуванням планувальних бомб. Російські винищувачі з аеродрому "Кущевская" та низки інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день.

У розвідці зазначили, що на відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів планувальних бомб було знищено під час удару по аеродрому у ніч проти 27 квітня.

"Здатність України перешкоджати російській тактичній авіації використовувати планувальні бомби є ключовою для ширшої оборони лінії фронту. Цей успішний удар, імовірно, змусить Росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби протиповітряної оборони для закриття прогалин", – стверджується у звіті.

У ніч проти 27 квітня СБУ влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром "Кущевская" і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

28 квітня OSINT-фахівець Бреді Африк опублікував супутникові знімки з аеродрому "Кущевская", який атакували дрони Сил оборони.

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