Британська розвідка показала, як Росія намагається приховати свою авіацію від атак – фото

У британській розвідці вважають, що на такі дії РФ пішла після успішних ударів України по авіабазах

Аеродром в окупованому Криму (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Через успішні українські удари по військових об'єктах Росія була змушена застосувати низку методів для приховування своїх літаків на авіабазах. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У зведенні зазначається, що на аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму росіяни намалювали на бетоні винищувачі, щоб заплутати українські системи наведення. Такі малюнки були помічені ще щонайменше на 12 російських авіабазах.

Однак, за даними британської розвідки, російські гелікоптери регулярно приземляються на намальовані силуети винищувачів, повністю зриваючи спробу обману.

Розвідка Великої Британії

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або чисельність авіації на авіабазах, які Росія, ймовірно, намагається приховати від української розвідки", – зазначається у звіті.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш відмовився коментувати LIGA.net ефективність такої практики.

Практика зображення силуетів літаків на російських авіабазах не нова. 1 жовтня 2023 року видання The War Zone показало супутникові знімки, на яких видно дві двовимірні приманки на пероні аеродрому в Енгельсі. Видання припускало, що ці силуети можуть бути вирізані з тканини, але "найімовірніше – це фарба". 30 грудня Американський інститут підприємництва оприлюднив супутникові знімки, на яких можна побачити малюнки силуетів літаків на військовому аеродромі Росії у Приморсько-Ахтарську.

У ніч проти 9 березня дрони атакували авіаційний завод у Таганрозі. На супутниковому знімку видно щонайменше три влучання на території підприємства.

24 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

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