Британская разведка показала, как Россия пытается скрыть свою авиацию от атак

В британской разведке считают, что на такие действия РФ пошла после успешных ударов Украины по авиабазам

Аэродром в оккупированном Крыму (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Из-за успешных украинских ударов по военным объектам Россия была вынуждена применить ряд методов для сокрытия своих самолетов на авиабазах. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете отмечается, что на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму россияне нарисовали на бетоне истребители, чтобы запутать украинские системы наведения. Такие рисунки были замечены еще на 12 российских авиабазах.

Однако, по данным британской разведки, российские вертолеты регулярно приземляются на нарисованные силуэты истребителей, полностью срывая попытку обмана.

Разведка Великобритании

"Это также раскрывает настоящий боевой порядок или численность авиации на авиабазах, которые, вероятно, Россия пытается скрыть от украинской разведки", — отмечается в отчете.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш отказался комментировать LIGA.net эффективность такой практики.

Практика изображения силуэтов самолетов на российских авиабазах не нова. 1 октября 2023 года издание The War Zone показало спутниковые снимки, на которых видны две двумерные приманки на перроне аэродрома в Энгельсе. Издание предполагало, что эти силуэты могут быть вырезаны из ткани, но "вероятнее всего – это краска". 30 декабря Американский институт предпринимательства обнародовал спутниковые снимки, на которых можно увидеть рисунки силуэтов самолетов на военном аэродроме России в Приморско-Ахтарске.

В ночь на 9 марта дроны атаковали авиационный завод в Таганроге. На спутниковом снимке видно по меньшей мере три попадания на территории предприятия.

24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

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