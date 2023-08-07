Удар "Кинжалами". ВСУ: Ракеты запускали из Тамбова, через Беларусь они просто пролетали

Во время массированного ракетного удара 5 августа российские оккупанты запускали ракеты "Кинжал" из Тамбова, информация о Беларуси была некорректной. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, истребители МиГ-31К запускали ракеты из района Тамбова, а цели летели через территорию России и Беларуси.

"Если ракета летит и затрагивает воздушное пространство Беларуси, соответственно появляется там где-то и летит в направлении Хмельницкой области, дежурный напишет про летящий "Кинжал" из направления Беларуси. Вот и все, и не надо манипулировать в заголовках", — сказал Игнат.

Он отметил, что Россия активно использует воздушное пространство Беларуси с начала большой войны.

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