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Удар "Кинджалами". ЗСУ: Ракети запускали з Тамбова, через Білорусь вони просто пролітали

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 11:19
Удар
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Під час масованого ракетного удару 5 серпня російські окупанти запускали ракети "Кинджал" із Тамбова, інформація про Білорусь була некоректною. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, винищувачі МіГ-31К запускали ракети з району Тамбова, а цілі летіли через територію Росії та Білорусі.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь і летить у напрямку Хмельницької області, черговий напише про "Кинджал" з напрямку Білорусі. Ось і все, і не треба маніпулювати в заголовках", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія активно використовує повітряний простір Білорусі з початку великої війни.

Спікер ЗСУ наголосив, що ракети "Кинджал" для української протиповітряної оборони збивати найскладніше.

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬвійнаповітряні силиракетний ударкинджалЮрій ІгнатМіГ-31К
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