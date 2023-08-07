Удар "Кинджалами". ЗСУ: Ракети запускали з Тамбова, через Білорусь вони просто пролітали

Під час масованого ракетного удару 5 серпня російські окупанти запускали ракети "Кинджал" із Тамбова, інформація про Білорусь була некоректною. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, винищувачі МіГ-31К запускали ракети з району Тамбова, а цілі летіли через територію Росії та Білорусі.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь і летить у напрямку Хмельницької області, черговий напише про "Кинджал" з напрямку Білорусі. Ось і все, і не треба маніпулювати в заголовках", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що Росія активно використовує повітряний простір Білорусі з початку великої війни.

Спікер ЗСУ наголосив, що ракети "Кинджал" для української протиповітряної оборони збивати найскладніше.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові.

Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

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