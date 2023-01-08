Удар по казарме в Макеевке был частью плана по предотвращению нового наступления РФ – ГУР

Удар 1 января по расположению российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке был нанесен в рамках плана по предотвращению нового наступления россиян. Об этом сказал в интервью итальянской Corriere della Sera представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Отвечая на вопрос журналиста о новогоднем ударе ВСУ по расположению оккупантов в Макеевке, Скибицкий сказал, что это было продолжение контрнаступления, которое ВСУ начало в августе, и что будут и другие подобніе продолджения.



"Это часть плана по предотвращению нового наступления россиян. Для них это была чувствительная потеря", – сказал представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что это было "послание всем российским солдатам, которых принуждают воевать, сигнал для них".

Скибицкий отметил, что за последние две недели россияне перебросили войска не только на Восток Украины, но и в Запорожскую область и под Херсон.

"Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области, а на Харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. Они также попытаются удержать позиции в Херсонской области, где усиливают оборону, а также на стратегически важном для них Крымском полуострове", – сказал он.

Представитель ГУР также повторил, что у ГУР нет данных о создании ударной группировки в Беларуси, и что "Беларусь, вероятно, будет использоваться в основном как база для реорганизации войск".

19 декабря 2022 года ГУР сообщил, что российские оккупанты ставят задачу полностью захватить Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.

6 января 2023 года Скибицкий заявил, что Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

Сергій Бережний

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