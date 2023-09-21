Удар по командному пункту Черноморского флота у Севастополя. Появились спутниковые снимки

Появились спутниковые снимки командного пункта Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя, по которому Силы обороны ударили 20 сентября. Соответствующие фото опубликовали Схемы.

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Речь идет о командном пункте в поселке Верхнесадовое в Крыму, по которому 20 сентября был нанесен ракетный удар.

На снимках можно увидеть, что в результате взрывов уничтожена как минимум одна часть здания командного центра.

Там размещен 744 центр связи командования Черноморского флота России.

Ночью 21 сентября во многих местах временно оккупированного Россией Крыма местные жители сообщали о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных "прилетов": вот три видео.

20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".

Ранее днем во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, оккупанты применили дымовую завесу в Инкерманской гавани, а местный житель снял пролет ракеты.

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