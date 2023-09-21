Удар по командному пункту Черноморского флота у Севастополя. Появились спутниковые снимки
21.09.2023, 13:41
Удар по Верхнесадовому (Фото: скриншот с видео)
Появились спутниковые снимки командного пункта Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя, по которому Силы обороны ударили 20 сентября. Соответствующие фото опубликовали Схемы.
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Речь идет о командном пункте в поселке Верхнесадовое в Крыму, по которому 20 сентября был нанесен ракетный удар.
На снимках можно увидеть, что в результате взрывов уничтожена как минимум одна часть здания командного центра.
Там размещен 744 центр связи командования Черноморского флота России.
- Ночью 21 сентября во многих местах временно оккупированного Россией Крыма местные жители сообщали о звуках беспилотников, стрельбе по ним из стрелкового оружия и зенитного вооружения, звуках перехватов и вероятных "прилетов": вот три видео.
- 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму: он "разбит ракетами, точно попавшими в цель".
- Ранее днем во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, оккупанты применили дымовую завесу в Инкерманской гавани, а местный житель снял пролет ракеты.
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