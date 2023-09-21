Удар по командному пункту Чорноморського флоту біля Севастополя. З'явилися супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки командного пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя, по якому Сили оборони вдарили 20 вересня. Відповідні фото опублікували Схеми.

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Йдеться про командний пункт у селищі Верхньосадове в Криму, по якому 20 вересня було завдано ракетного удару.

На знімках можна побачити, що внаслідок вибухів знищено щонайменше одну частину будівлі командного центру.

Там розміщено 744 центр зв'язку командування Чорноморського флоту Росії.

Вночі 21 вересня в багатьох місцях тимчасово окупованого Росією Криму місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників, стрілянину по них зі стрілецької зброї та зенітного озброєння, звуки перехоплень та ймовірних "прильотів": ось три відео.

20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він " розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".

Раніше вдень у тимчасово окупованому Севастополі та околицях було чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані, а місцевий житель зняв проліт ракети.

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