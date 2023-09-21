Удар по командному пункту Чорноморського флоту біля Севастополя. З'явилися супутникові знімки
21.09.2023, 13:41
Удар по Верхньосадовому (Фото: скриншот із відео)
З'явилися супутникові знімки командного пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя, по якому Сили оборони вдарили 20 вересня. Відповідні фото опублікували Схеми.
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Йдеться про командний пункт у селищі Верхньосадове в Криму, по якому 20 вересня було завдано ракетного удару.
На знімках можна побачити, що внаслідок вибухів знищено щонайменше одну частину будівлі командного центру.
Там розміщено 744 центр зв'язку командування Чорноморського флоту Росії.
- Вночі 21 вересня в багатьох місцях тимчасово окупованого Росією Криму місцеві жителі повідомляли про звуки безпілотників, стрілянину по них зі стрілецької зброї та зенітного озброєння, звуки перехоплень та ймовірних "прильотів": ось три відео.
- 20 вересня було завдано удару по командному пункту ЧФ РФ у Криму: він " розбитий ракетами, які точно влучили в ціль".
- Раніше вдень у тимчасово окупованому Севастополі та околицях було чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані, а місцевий житель зняв проліт ракети.
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