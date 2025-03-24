Удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани остановил транспортировку нефти – консорциум

В Каспийском трубопроводном консорциуме отметили, что после уничтожения НПС "Кавказская" в будущем транспортировка будет невозможна

НПС "Кавказская" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

После удара украинских военных по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае РФ транспортировка нефти с этого пункта "в ближайшем будущем будет невозможна". Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

По информации консорциума, поставщики нефти через станцию "Кавказская" отправляли в систему КТК не менее 130 тысяч тонн в месяц. В 2024 году объем поступившей нефти составил около 1,51 миллиона тонн.

Отмечается, что после того, как украинские БПЛА поразили НПС "Кропоткинская", объем предполагаемой транспортировки на год через этот пункт был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в будущем транспортировка будет невозможна. В настоящее время КТК продолжает восстановление НПС "Кропоткинская".