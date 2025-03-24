Удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани остановил транспортировку нефти – консорциум
После удара украинских военных по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае РФ транспортировка нефти с этого пункта "в ближайшем будущем будет невозможна". Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
По информации консорциума, поставщики нефти через станцию "Кавказская" отправляли в систему КТК не менее 130 тысяч тонн в месяц. В 2024 году объем поступившей нефти составил около 1,51 миллиона тонн.
Отмечается, что после того, как украинские БПЛА поразили НПС "Кропоткинская", объем предполагаемой транспортировки на год через этот пункт был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в будущем транспортировка будет невозможна. В настоящее время КТК продолжает восстановление НПС "Кропоткинская".
- 17 февраля 2025 года СБУ и Силы специальных операций ВСУ атаковали дронами Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ.
- Дроны СБУ уже поражали этот НПЗ в феврале 2024-го – тогда была повреждена установка первичной переработки нефти стоимостью $50 млн, подтвердил собеседник.
- 19 марта дроны совершили атаку на НПС "Кавказская". Хотя она не принадлежит КТК, через нее с помощью соединительного трубопровода происходила перекачка нефти в трубопроводную систему КТК.