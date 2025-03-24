Удар по нафтоперекачувальній станції на Кубані зупинив транспортування нафти – консорціум
Після удару українських військових по нафтоперекачувальній станції "Кавказька" в Краснодарському краї РФ транспортування нафти з цього пункту "в найближчому майбутньому буде неможливим". Про це повідомили у Каспійському трубопровідному консорціумі (КТК).
За інформацією консорціуму, постачальники нафти через станцію "Кавказька" відправляли в систему КТК не менше 130 000 тонн на місяць. У 2024 році обсяг нафти, що надійшла, становив близько 1,51 мільйона тонн.
Зазначається, що після того, як українські БпЛА вразили НПС "Кропоткінська", обсяг передбачуваного транспортування на рік через цей пункт було знижено, а після знищення НПС "Кавказька" в майбутньому транспортування буде неможливим. Наразі КТК продовжує відновлення НПС "Кропоткінська".
- 17 лютого 2025 року СБУ та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ.
- Дрони СБУ уже вражали цей НПЗ у лютому 2024-го – тоді була пошкоджена установка первинного перероблювання нафти вартістю $50 млн, підтвердив співрозмовник.
- 19 березня дрони здійснили атаку на НПС "Кавказька". Хоча вона не належить КТК, через неї за допомогою з'єднувального трубопроводу перекачували нафту до трубопровідної системи КТК.