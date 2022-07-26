Удар по Одессе противоречит зерновой сделке. В Сирии РФ тоже била по гуманитарке – Кирби
Ракетный удар России по Одесскому порту "бросает вызов" заявлениям России о том, что они добросовестно участвуют в зерновой сделке. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.
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Кирби назвал "довольно сбивающей с толку" информацию о обстреле Россией порта Одессы всего через 24 часа после подписания соглашения о безопасном провозе зерна через него.
Представитель Белого дома отметил, что этот акт России "явно идет вразрез с тем, что, по их словам, является их обязательством быть добросовестными участниками договоренности" по разблокированию экспорта украинского зерна.
"У нас есть некоторые признаки того, что они определенно приблизились к некоторым зерновым терминалам – повредили ли они эти зерновые терминалы или нет, мы не видели точной оценки боевых повреждений", – сказал Кирби.
Он заявил, что США будут очень внимательно следить за действиями России в вопросе вывоза зерна из украинских портов.
"К сожалению, мы видели это от русских раньше — вы можете посмотреть назад, даже на войну в Сирии, где они наносили удары по гуманитарным грузам, предназначенным для сирийских граждан и сирийских беженцев. Так что, к сожалению, это просто то, что мы уже видели в их сценариях. И надеюсь, что это больше не повторится, и что они действительно будут добросовестно участвовать в Стамбуле", – сказал Кирби.
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
- Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: россияне сообщили Анкаре, что они к удару не причастны.
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