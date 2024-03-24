Удар по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе – появились спутниковые снимки

Севастополь (Скриншот с видео)

Появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по узлу связи Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе – видно поражение здания. Фотографии Planet Labs опубликовал проект "Схемы" Радио Свобода.

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Спутник зафиксировал, что в результате ракетных ударов было поражено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь, пишет медиа.

На фотографиях видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания, а рядом с ней видны автомобили пожарных:

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

По словам ВМС, если повреждения "Ямала" и "Азова" будут серьезными, то это станет "существенной очередной потерей" для оккупантов. В таком случае в Черноморском флоте оккупантов останется только три корабля такого типа.

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