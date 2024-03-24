Удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі – з'явилися супутникові знімки
З'явилися супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі – видно ураження будівлі. Світлини Planet Labs опублікував проєкт "Схеми" Радіо Свобода.
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Супутник зафіксував, що унаслідок ракетних ударів була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь, пише медіа.
На світлинах видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі, а поряд з нею видно автомобілі пожежників:
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- За словами ВМС, якщо пошкодження "Ямалу" та "Азову" будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів. У такому випадку у Чорноморському флоті окупантів лишиться лише три кораблі такого типу.
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