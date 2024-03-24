Удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі – з'явилися супутникові знімки

Севастополь (Скриншот з відео)

З'явилися супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по вузлу зв'язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі – видно ураження будівлі. Світлини Planet Labs опублікував проєкт "Схеми" Радіо Свобода.

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Супутник зафіксував, що унаслідок ракетних ударів була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь, пише медіа.

На світлинах видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі, а поряд з нею видно автомобілі пожежників:

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

За словами ВМС, якщо пошкодження "Ямалу" та "Азову" будуть серйозними, то це стане "суттєвою черговою втратою" для окупантів. У такому випадку у Чорноморському флоті окупантів лишиться лише три кораблі такого типу.

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