Ударная авиация уничтожила переправу оккупантов через Ингулец – ВС ВСУ

15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины разрушила переправу российских оккупантов через Ингулец. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники.

Ударная авиация уничтожила очередную водную переправу оккупантов – на этот раз речь через реку Ингулец.

Зенитные ракетные войска ВС ВСУ 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БПЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей:

- 2 вертолета (Ка-52, Ми-28);

– 7 БпЛА (ОТР);

- 2 крылатые ракеты.

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Наталия Медведева

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