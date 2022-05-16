Ударная авиация уничтожила переправу оккупантов через Ингулец – ВС ВСУ
15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины разрушила переправу российских оккупантов через Ингулец. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники.
Ударная авиация уничтожила очередную водную переправу оккупантов – на этот раз речь через реку Ингулец.
Зенитные ракетные войска ВС ВСУ 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БПЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".
Всего за сутки поражено 11 воздушных целей:
- 2 вертолета (Ка-52, Ми-28);
– 7 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
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