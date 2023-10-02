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Ударные дроны атаковали Смоленский авиазавод. Там производят ракеты Х-59, три прилета

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 10:04
Ударные дроны атаковали Смоленский авиазавод. Там производят ракеты Х-59, три прилета - Фото
Смоленский авиазавод (Фото: ресурс оккупантов)

В украинской военной разведке заявили, что ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод, где производят ракеты Х-59. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Разведчики заявляют, что 1 октября в результате удара беспилотниками на предприятии нарушен процесс производства ракет Х-59 разных модификаций. 

Отмечается, что три из четырех БПЛА попали в цель и нанесли "значительные повреждения" производственным мощностям россиян. 

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
  • Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: В Харькове звучат взрывы. Россияне бьют баллистическими ракетами 

Дмитрий Гриниченко
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войнаразведкаСмоленскХ-59дроны-камикадзе
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