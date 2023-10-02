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Ударні дрони атакували Смоленський авіазавод. Там виробляють ракети Х-59, три прильоти

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 10:04
Ударні дрони атакували Смоленський авіазавод. Там виробляють ракети Х-59, три прильоти - Фото
Смоленський авіазавод (Фото: ресурс окупантів)

В українській військовій розвідці заявили, що ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляють ракети Х-59. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Розвідники заявляють, що 1 жовтня внаслідок удару безпілотниками на підприємстві порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Зазначається, що три з чотирьох БпЛА влучили в ціль і завдали "значних пошкоджень" виробничим потужностям росіян.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
  • У ніч на 1 жовтня Росія обстріляла з С-300 Харків та передмістя Дружківки, а також запустила 30 ударних безпілотників Shahed-136/131 із трьох різних напрямків. Прильоти були у Кривому Розі, Умані та в районі Снігурівки.
  • Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.
  • Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

Також читайте: У Харкові лунають вибухи. Росіяни б'ють балістичними ракетами

Дмитро Гриниченко
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