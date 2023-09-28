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"Уезжайте". Верещук предупредила россиян, что во время боев быстро покинуть Крым не выйдет

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 20:56
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Гражданским россиянам, незаконно находящимся во временно оккупированном Крыму, следует уехать с полуострова сейчас, так как сделать это одновременно тысячам людей, когда начнутся наземные боевые действия, не удастся. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что "обычно все неприятное случается внезапно", и задалась вопросом, чего ждут тысячи гражданских россиян в Крыму.

"Когда упадет крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?" – написала Верещук.

Она подчеркнула, что тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся – с перерезанными путями, когда вокруг будут бои.

"Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Уезжайте. Не будьте легкомысленны", – добавила она.

  • В июне у Зеленского сообщали, что после деоккупации Крыма с полуострова начнут выдворять незаконно там поселившихся после 2014 года россиян, однако выдворить граждан РФ коллективно не получится.
  • Верещук посоветовала украинцам по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию полуострова в Украине или третьих странах.
  • В последнее время в Крыму регулярно происходят взрывы. Оккупанты жалуются на ракетные удары и атаки дронов.

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Оксана Житнюк
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