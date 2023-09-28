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"Їдьте". Верещук попередила росіян, що під час боїв швидко залишити Крим не вдасться

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 20:56
Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Цивільним громадянам Росії, які незаконно перебувають у тимчасово окупованому Криму, слід виїхати з півострова зараз, адже зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться наземні бойові дії, не вдасться. Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона наголосила, що "зазвичай все неприємне трапляється раптом", і поставила собі питання, на що чекають тисячі цивільних росіян у Криму.

"Коли впаде кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?" – написала Верещук.

Вона наголосила, що тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться – з перерізаними шляхами, коли навколо будуть бої.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", – додала вона.

  • У червні у Зеленського повідомляли, що після деокупації Криму з півострова почнуть виселяти росіян, які незаконно там оселились після 2014 року, однак депортувати громадян РФ колективно не вийде. 
  • Верещук порадила українцям за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію півострова в Україні або третіх країнах.
  • Останнім часом у Криму регулярно відбуваються вибухи. Окупанти скаржаться на ракетні удари й атаки дронів.

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Оксана Житнюк
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кримвійнадеокупаціяІрина Верещук
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