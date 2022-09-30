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Угроза для НАТО вырастет, если мы дадим Путину выиграть в Украине – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 19:54
Угроза для НАТО вырастет, если мы дадим Путину выиграть в Украине – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото – ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цена войны России против Украины для Альянса вырастет, если НАТО сейчас не поддержит Украину. Об этом он сказал сегодня, 30 сентября, на брифинге для прессы.

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У Столтенберга спросили его мнение относительно того, что успехи Украины в войне толкают российского диктатора Владимира Путина к более жестоким действиям.

"Это ничего не меняет. Не меняет того, что мы должны сделать, а мы должны защитить Украину. Если мы дадим возможность Путину выиграть в Украине, – это будет катастрофически для Украины, она просто исчезнет, но это и неописуемая угроза для нас", – ответил он.

По его словам, если НАТО будет "сидеть сложа руки – это больший риск, чем когда мы будем предпринимать определенные действия".

"Опасность подстерегает всех нас. Да, мы столкнулись с чрезвычайно опасной угрозой в Украине, но не спрашивайте нас, станет ли эта война еще более опасной в случае, если Путин выиграет, потому что риски увеличиваются для всех нас. Поэтому мы готовы платить цену, поддерживая Украину. Потому что если мы не поддержим Украину, эта цена вырастет", – сказал Столтенберг.

  • Ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил российскими временно оккупированные территории Украины.
  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
  • Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. Столтенберг отреагировал.
Вадим Ребрина
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