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Угрозы окружения защитников Северодонецка нет – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 15:03
Угрозы окружения защитников Северодонецка нет – Гайдай - Фото
Северодонецк (Фото – Сергей Гайдай/Луганская ОВА)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что угрозы попадания в окружение украинских защитников Северодонецка на сегодня нет. Об этом он сообщил в блиц-интервью LIGA.net. 

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На вопрос, нет ли риска, что химический завод Азот в Северодонецке станет второй Азовсталью в плане окружения обороняющихся украинских бойцов, Гайдай ответил, что постоянно общается с военными и они говорят, что на сегодняшний день угрозы окружения нет.

"Я говорю даже не о городе и Азоте, а о наших войсках, которые держат оборону в окрестностях Северодонецка. Военные уверяют, что все нормально и контролируемо. И это солдаты и офицеры, воюющие там не первый месяц", – подчеркнул Гайдай. 

Также Гайдай сказал, что, теоретически, можно полностью выбить россиян из Северодонецка.

Читайте также: РФ понадобится пауза перед Северским Донцом, украинцы разрушили мосты – разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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война Донбасс северодонецк Cергей Гайдай
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