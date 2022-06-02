Угрозы окружения защитников Северодонецка нет – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что угрозы попадания в окружение украинских защитников Северодонецка на сегодня нет. Об этом он сообщил в блиц-интервью LIGA.net.

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На вопрос, нет ли риска, что химический завод Азот в Северодонецке станет второй Азовсталью в плане окружения обороняющихся украинских бойцов, Гайдай ответил, что постоянно общается с военными и они говорят, что на сегодняшний день угрозы окружения нет.

"Я говорю даже не о городе и Азоте, а о наших войсках, которые держат оборону в окрестностях Северодонецка. Военные уверяют, что все нормально и контролируемо. И это солдаты и офицеры, воюющие там не первый месяц", – подчеркнул Гайдай.

Также Гайдай сказал, что, теоретически, можно полностью выбить россиян из Северодонецка.

Сегодня сообщалось, что за последние сутки в Северодонецке российская армия не смогла добиться успехов, а на некоторых улицах ВСУ контратаковали и отбросили противника.

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Дмитрий Гриниченко , Юрий Смирнов

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