По итогам переговоров между Путиным и делегацией США россияне опять подчеркнули "приоритетность территориального вопроса по "формуле Анкориджа"

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: ЕРА)

В ночь с 22 на 23 января в Кремле состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры продолжались около четырех часов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Американскую делегацию представили зять президента США Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум – комиссар Федеральной службы по вопросам закупок Управления общих служб США. Грюнбаум присоединился к переговорной команде США с Путиным впервые. В декабре 2025 года он присутствовал на переговорах делегаций США и Украины во главе с президентами Дональдом Трампом і Владимиром Зеленским. Агентство Reuters сообщает, что недавно Трамп назначил Грюнбаума старшим советником созданного им "Совета мира".

С российской стороны участие во встрече приняли помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Предварительно, стороны обсуждали вопросы урегулирования войны России против Украины, а также участие России в "Совете мира". Ушаков говорит, что переговоры были "исключительно содержательными, конструктивными и откровенными". По его словам, представители США поделились с Путиным "своими впечатлениями и оценками" от встречи Трампа с Зеленским в Давосе, а также от других встреч, состоявшихся в декабре и январе, – "во Флориде и ряде европейских столиц".

Помощник российского диктатора добавил, что встреча сторон "была сфокусирована на получении информации по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами". Он заявил, что в ходе этих переговоров "было в очередной раз констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долговременного урегулирования не стоит" и что "Россия продолжит достигать поставленных целей".

Следующим шагом, говорит Ушаков, будет встреча трехсторонней рабочей группы Украины, США и России, которая состоится 23 января в Абу-Даби.

Уиткофф, Кушнер и американская команда должны встретиться в пятницу с российской делегацией, которую возглавляет генерал Игорь Костюков, директор российского разведывательного агентства ГРУ.

Эта встреча станет первой, когда представители трех стран сядут за один стол после вторжения России в Украину в 2022 году. Зеленский отмечал, что эти переговоры будут проходить на "техническом уровне".

СПРАВКА Согласно Согласно данным на портале американского Управления общих служб (GSA), обновленным в конце февраля 2025 года, Джош Грюнбаум имеет значительный опыт в юриспруденции и корпоративном секторе. До присоединения к команде Трампа он специализировался на инвестиционном управлении, реструктуризации активов, а также на сделках по слиянию и поглощению (M&A). Грюнбаум – дипломированный юрист с ученой степенью MBA, входит в состав коллегии адвокатов штата Нью-Йорк.