Віткофф та Кушнер зустрілися з Путіним у Москві. З ними був новий представник США

За підсумками нічних переговорів між Путіним та делегацією США росіяни вкотре наголосили на "пріоритетності територіального питання за "формулою Анкориджа"

Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Фото: ЕРА)

У ніч з 22 на 23 січня у Кремлі відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Переговори тривали близько чотирьох годин. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Американську делегацію представили зять президента США Джаред Кушнер і Джош Грюнбаум – комісар Федеральної служби з питань закупівель Управління загальних служб США. Грюнбаум приєднався до переговорної команди США з Путіним вперше. У грудні 2025 року він був присутній на перемовинах делегацій США та України на чолі із президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Агентство Reuters повідомляє, що нещодавно Трамп призначив Грюнбаума старшим радником створеної ним "Ради миру".

З російської сторони участь у зустрічі взяли помічник Путіна Юрій Ушаков і спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Попередньо, сторони обговорювали питання врегулювання війни Росії проти України, а також участь Росії в "Раді миру". Ушаков каже, що переговори були "виключно змістовними, конструктивними та відвертими". За його словами, представники США поділилися з Путіним "своїми враженнями та оцінками" від зустрічі Трампа з Зеленським у Давосі, а також від інших зустрічей, що відбулися у грудні та січні, – "у Флориді та низці європейських столиць".

Помічник російського диктатора додав, що зустріч сторін "була сфокусована на отриманні інформації за підсумками контактів американців з українцями та європейськими партнерами". Він заявив, що під час цих переговорів "було вкотре констатовано, що без вирішення територіального питання за узгодженою в Анкориджі формулою розраховувати на досягнення довготривалого врегулювання не варто" та що "Росія і далі досягатиме поставлених цілей".

Наступним кроком, каже Ушаков, буде зустріч тристоронньої робочої групи України, США та Росії, яка відбудеться 23 січня в Абу-Дабі.

Віткофф, Кушнер й американська команда мають зустрітися в п'ятницю з російською делегацією, яку очолює генерал Ігор Костюков, директор російського розвідувального агентства ГРУ.

Ця зустріч стане першою, коли представники трьох країн сядуть за один стіл після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Зеленський зазначав, що ці переговори відбуватимуться на "технічному рівні".

ДОВІДКА Згідно з Згідно з даними на порталі американського Управління загальних служб (GSA), оновленими наприкінці лютого 2025 року, Джош Грюнбаум має значний досвід у юриспруденції та корпоративному секторі. До приєднання в команду Трампа він спеціалізувався на інвестиційному управлінні, реструктуризації активів, а також на угодах зі злиття та поглинання (M&A). Грюнбаум є дипломованим юристом із науковим ступенем MBA та є у складі колегії адвокатів штату Нью-Йорк.