Уиткофф: Путин видит возможность впервые за 10-летия пересмотреть отношения с США
Российский диктатор Владимир Путин видит сейчас возможность для перестройки отношений с США. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Я думаю, что… он впервые за десятилетия видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", – сказал он в шоу WABC.
Уиткофф отметил, что четыре раза встречался с Путиным и ни одна встреча не длилась меньше трех часов, а одна и вовсе затянулась на почти пять часов. Однако подробностей диалогов раскрывать не стал.
Во время последней встречи, которая состоялась 25 апреля, Уиткофф и Путин обсуждали возобновление прямых переговоров между Украиной и Россией, заявили в Кремле.
- 15 апреля 2025 года Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключ" к завершению войны против Украины – "пять территорий".
- В ответ 17 апреля Зеленский сказал, что Уиткофф "принял для себя стратегию российской стороны" и распространяет нарративы РФ.
- 18 апреля Уиткофф сказал, что во время дискуссии с Путиным тот был "зациклен" на украинской земле.