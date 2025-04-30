Уиткофф: Путин видит возможность впервые за 10-летия пересмотреть отношения с США

Американский посланник провел четыре встречи с Путиным с января 2025 года

Стив Уиткофф и Владимир Путин (Фото: EPA/KRISTINA KORMILITSYNA)

Российский диктатор Владимир Путин видит сейчас возможность для перестройки отношений с США. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Я думаю, что… он впервые за десятилетия видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", – сказал он в шоу WABC.

Уиткофф отметил, что четыре раза встречался с Путиным и ни одна встреча не длилась меньше трех часов, а одна и вовсе затянулась на почти пять часов. Однако подробностей диалогов раскрывать не стал.

Во время последней встречи, которая состоялась 25 апреля, Уиткофф и Путин обсуждали возобновление прямых переговоров между Украиной и Россией, заявили в Кремле.