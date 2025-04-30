Віткофф: Путін бачить можливість вперше за 10-річчя переглянути відносини зі США

Американський посланник провів чотири зустрічі з Путіним із січня 2025 року

Стів Віткофф та Володимир Путін (Фото: EPA/KRISTINA KORMILITSYNA)

Російський диктатор Володимир Путін бачить зараз можливість для розбудови відносин зі США. Про це заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", – сказав він у шоу WABC.

Віткофф зазначив, що чотири рази зустрічався з Путіним і жодна зустріч не тривала менш як три години, а одна взагалі затягнулася на майже п'ять годин. Проте подробиць діалогів розкривати не став.

Під час останньої зустрічі, яка відбулася 25 квітня, Віткофф та Путін обговорювали поновлення прямих переговорів між Україною та Росією, заявили у Кремлі.