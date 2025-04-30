Віткофф: Путін бачить можливість вперше за 10-річчя переглянути відносини зі США
Російський диктатор Володимир Путін бачить зараз можливість для розбудови відносин зі США. Про це заявив спецпосланець американського президента Стів Віткофф.
"Я думаю, що він вперше за десятиліття бачить можливість переглянути відносини Російської Федерації зі Сполученими Штатами, і це очевидно", – сказав він у шоу WABC.
Віткофф зазначив, що чотири рази зустрічався з Путіним і жодна зустріч не тривала менш як три години, а одна взагалі затягнулася на майже п'ять годин. Проте подробиць діалогів розкривати не став.
Під час останньої зустрічі, яка відбулася 25 квітня, Віткофф та Путін обговорювали поновлення прямих переговорів між Україною та Росією, заявили у Кремлі.
- 15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, яка тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключ" до завершення війни проти України – "п'ять територій".
- У відповідь 17 квітня Зеленський сказав, що Віткофф "прийняв для себе стратегію російської сторони" і поширює наративи РФ.
- 18 квітня Віткофф сказав, що під час дискусії з Путіним той був "зациклений" на українській землі.