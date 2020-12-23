Украина – Азербайджан. Зеленский зовет Алиева в Киев, обещает поддержку суверенитета

Президент Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласил посетить Киев с официальным визитом. Текст поздравления опубликован азербайджанским государственным агентством Azertag.

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По словам Зеленского, за время правления Алиева Азербайджан утвердился в роли регионального лидера, а украино-азербайджанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Президент пригласил Алиева посетить Киев с официальным визитом "при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном".

27 сентября 2020 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивали между Азербайджаном и Арменией после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации.

2 октября Зеленский заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но вопрос о военной помощи подниматься не будет.

10 ноября Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над рядом районов в Нагорном Карабахе и вокруг него, и боевые действия прекратились.

Денис Юдин

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