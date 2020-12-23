UA

Украина – Азербайджан. Зеленский зовет Алиева в Киев, обещает поддержку суверенитета

23.12.2020, 15:15
Украина – Азербайджан. Зеленский зовет Алиева в Киев, обещает поддержку суверенитета - Фото
Ильхам Алиев (Фото: Виктор Толочко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласил посетить Киев с официальным визитом. Текст поздравления опубликован азербайджанским государственным агентством Azertag.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, за время правления Алиева Азербайджан утвердился в роли регионального лидера, а украино-азербайджанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства.

Зеленский заверил, что Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Президент пригласил Алиева посетить Киев с официальным визитом "при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном".

  • 27 сентября 2020 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивали между Азербайджаном и Арменией после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняли друг друга в эскалации.
  • 2 октября Зеленский заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но вопрос о военной помощи подниматься не будет.
  • 10 ноября Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над рядом районов в Нагорном Карабахе и вокруг него, и боевые действия прекратились.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Ильхам Алиев Владимир Зеленский Азербайджан

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 